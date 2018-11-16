Küçük oğlu bu hale getirdi! Annenin en acı anı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mustafa D. (26), iddiaya göre, kendisini uyuşturucu kullanmaması yönünde uyaran ağabeyi Hüseyin D.’yi (29) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı genci, annesi Nevin D. öperek sakinleştirmeye çalıştı.
Küçük oğlu bu hale getirdi! Annenin en acı anı16 Kasım 2018, Cuma
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