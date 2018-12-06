Küçük Miraç dövülerek öldürüldü, yakalanan şahıs Suriyeliyim dedi

Mersin’in Tarsus ilçesinde emanet bırakılan 2,5 yaşındaki çocuk dövülerek öldürüldü. Barbaros Mahallesi’nde 3 Aralık Pazartesi günü meydana gelen olayda, 2,5 yaşındaki Miraç Kırçıl adlı çocuk “merdivenden düştü” denilerek akşam 22.00 sularında Tarsus Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede müdahale edilen küçük Miraç, ertesi gün doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Küçük Miraç dövülerek öldürüldü, yakalanan şahıs Suriyeliyim dedi06 Aralık 2018, Perşembe
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