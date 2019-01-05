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Küçük çocuk üzerinde notla annesi tarafından terk edildi

05 Ocak 2019, Cumartesi

Bursa'da 3 yaşındaki Hamza, annesi tarafından cebine "Artık bakamıyorum, tek çarem buydu'' yazılı not koyulup, bir alışveriş merkezinin oyun parkında terk edildi.


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