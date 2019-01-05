Küçük çocuk üzerinde notla annesi tarafından terk edildi

Bursa'da 3 yaşındaki Hamza, annesi tarafından cebine "Artık bakamıyorum, tek çarem buydu'' yazılı not koyulup, bir alışveriş merkezinin oyun parkında terk edildi.
Küçük çocuk üzerinde notla annesi tarafından terk edildi05 Ocak 2019, Cumartesi
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