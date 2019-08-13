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Kriz yaratacak hamle! Rusya ve NATO uçakları karşı karşıya geldi

13.08.2019 17:06

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa yaklaşan F-18 Hornet tipi NATO uçağının, Rusya ordusuna ait Su-27 tipi iki uçak tarafından uzaklaştırıldığını açıkladı.


Bakan Şoygu'yu taşıyan uçağın, NATO üyesi Polonya ve Litvanya arasında kalan ana karaya bağlı olmayan Rusya toprağı Kaliningrad'tan başkent Moskova'ya doğru hareket ettiği belirtildi.

Rus ordusu, Baltık Denizi üzerinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa bir NATO jetinin yaklaşmayı denediğini bildiriyor.

Resmi açıklamaya göre, bir F-18 Hornet jeti Avrupa'daki Rus toprağı Kaliningrad'dan Moskova'ya giden Şoygu'nun uçağına yaklaştı.

Bunun üzerine bir Su-27 Rus savaş uçağı NATO jetinin önünü kesti.

Moskova yönetimi, söz konusu olayın Baltık Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasında gerçekleştiğini savunuyor.

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