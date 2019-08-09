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Kriz tetikçilerine bir tokat daha: Türkiye ekonomisi bir kez daha meydan okudu

09.08.2019 23:37

Türkiye'de kriz tetikçiliğini kendilerine görev bilen sözde ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararından bir kriz çıkacağını umuyorlardı ama banka, piyasayı iyi okuyanların tahmin ettiği marjda indirim yapınca kriz tellalları ters köşe oldu. Northwest Passage Capital Advisors yöneticisi Will Slaughter yaptığı değerlendirmede,"Her zamanki gibi Türkiye bu ekonomik çöküntü söylemlerine karşı bir kez daha meydan okudu" dedi.


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