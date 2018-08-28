Kriz fırsatçılarının zam oyununa önlem geliyor

Fırsatçıların zam oyunu devleti harekete geçirdi. Ticaret bakanı Ruhsar Pekcan, 5 saat süren toplantıda bazı ürünlerin aşırı yükselen fiyatlarını masaya yatırdı.
Kriz fırsatçılarının zam oyununa önlem geliyor28 Ağustos 2018, Salı
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