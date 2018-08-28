Yol Durumu

Kriz fırsatçılarının zam oyununa önlem geliyor

28 Ağustos 2018, Salı

Fırsatçıların zam oyunu devleti harekete geçirdi. Ticaret bakanı Ruhsar Pekcan, 5 saat süren toplantıda bazı ürünlerin aşırı yükselen fiyatlarını masaya yatırdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları