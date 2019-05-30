Kritik MGK sonrası net mesaj: Doğu Akdeniz'de oldubittilere izin verilmeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldubittilere izin vermeyeceğinin altı çizildi.
Kritik MGK sonrası net mesaj: Doğu Akdeniz'de oldubittilere izin verilmeyecek30.05.2019 20:09
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