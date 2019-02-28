Kritik görüşme sonrası Türkiye - AB YDED ortak bildirisi yayımlandı 28.02.2019 17:45

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Avrupa Komisyonu'nun İstihdam, Büyüme ve Yatırım konularından Sorumlu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen arasındaki görüşmenin ardından ortak bir bildiri yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye-AB YDED ortak bildirisinde bakanlar ve komiserlerin gelecek yıl Brüksel’de bir araya gelme konusunda anlaştıkları belirtildi.