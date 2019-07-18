Kripto dolandırıcılar Rahmi Koç ve Elon Musk isimleriyle tuzağa düşürüyorlar 18.07.2019 10:01

Dolandırıcılar bu kez sanal paralara sardı. Rahmi Koç’tan Elon Musk’a birçok işadamının adını kullanan dolandırıcılar, bu kişilerin ‘CryptoRobo’ adlı yazılımla zengin olduğunu iddia ediyor. Üçkağıtta sınır tanımayan dolandırıcılar, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un bir internet sitesindeki röportajındaki ifadelerle oynayarak, bu siteye para yatırdığını ve sistemin herkesi kısa sürede milyoner yapacağını söylediğini yazdı. Dolandırıcılardan haberdar olur olmaz Koç Holding'in konuyu adli mercilere taşıdığı öğrenildi.