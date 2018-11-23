Kreşteki işkence skandalına tepkiler çığ gibi büyüyor! 23 Kasım 2018, Cuma

Ankara’da ağlayan küçük çocuğu susturmaya çalışan vicdansız bakıcı, miniği dakikalarca nefessiz bıraktı. Öte yandan küçük çocuğa kötü muamelede bulunan o öğretmenin açığa alındığı öğrenildi. Sabah saatlerinde yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyürken konuyla ilgili Prof. Dr. Mansur Beyazyürek yorumlarını paylaştı.