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Kreşteki işkence skandalına tepkiler çığ gibi büyüyor!

23 Kasım 2018, Cuma

Ankara’da ağlayan küçük çocuğu susturmaya çalışan vicdansız bakıcı, miniği dakikalarca nefessiz bıraktı. Öte yandan küçük çocuğa kötü muamelede bulunan o öğretmenin açığa alındığı öğrenildi. Sabah saatlerinde yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyürken konuyla ilgili Prof. Dr. Mansur Beyazyürek yorumlarını paylaştı.


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