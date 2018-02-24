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Kreşte şiddet kamerada

23 Şubat 2018, Cuma
Samsun'da özel bir kreşte miniklere uygulanan şiddet güvenlik kameralarına yansıdı.
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NECO NECO

ALLAH SİZİN BELANIZI VERİR İNŞALLAH HAYVAN SOYLARI

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cevapla 23.02.2018 12:07
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