Ankara’da ağlayan küçük çocuğu susturmaya çalışan vicdansız bakıcı, miniği dakikalarca nefessiz bıraktı. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kreş olduğu iddia edilen bir yerde kaydedilen görüntü, görenleri hayretler içinde bıraktı. Ağlayan küçük çocuğu bir türlü avutamayan bakıcının akıllara durgunluk veren yöntemi görüntüye yansıdı. Kreşteki başka birisi tarafından gizlice çekilen görüntüde çocuğun ağzını sıkıca kapatıp, “Sustun mu” diye bağıran bakıcı yer alıyor. Görüntünün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından, görüntüdeki bakıcı vatandaşlarca tepki yağmuruna tutuldu.
Kreşte akıl almaz işkence23 Kasım 2018, Cuma
- Kreşte akıl almaz işkence
- Çorlu'daki tren faciasının görüntüleri ortaya çıktı
- Antalya’da Suriyelilerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi
- Diyarbakır'da şehir magandaları dehşet saçtı: 2 yaralı
- Şanlıurfa Halfeti'de ortaya çıktı! Nesli tükenmek üzere
- İstanbul'da dehşet anları kamerada!
- Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed'in doğduğu şehir: Mekke
- Ankara'da damdan dama atlamada feci son
- Bakan Albayrak'tan önemli mesaj
- Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte son durum
- Yolda geçiş üstünlüğü kimin?
- Asiye'den "Dayan Yüreğim"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.