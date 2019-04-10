Kremlin duyurdu! Rusya'dan Türkiye'ye S-400 teklifi 10.04.2019 15:04

Kremlin Sözcüsü Peskov, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun S-400'lerle ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Peskov, "ABD Patriot satarsa alırız ama satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alabiliriz" açıklamasına ilişkin olarak, Türkiye'yle askeri-teknik işbirliklerini genişletmek için gerekli olan teknik olanaklara sahip olduklarını söyledi.