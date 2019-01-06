Haberler Web TV Kredi kartıyla akaryakıt alanlar dikkat!

Kredi kartıyla akaryakıt alanlar dikkat!

06 Ocak 2019, Pazar

Kredi kartıyla akaryakıt alanlar dikkat! Akaryakıt alımında kredi kartlarından bankalar yüzde 2,5 fark alıyor. Bankaların bu tavrına akaryakıt şirketlerinden tepki geldi. Peki vatandaşlar kredi kartı ile akaryakıt aldığında bu yüzde 2,5'luk farkı ödeyecek mi? Nakit ödemede akaryakıt alan vatandaşlara indirim sağlanacak mı? Detaylar haberimizde...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları