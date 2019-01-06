Kredi kartıyla akaryakıt alanlar dikkat! Akaryakıt alımında kredi kartlarından bankalar yüzde 2,5 fark alıyor. Bankaların bu tavrına akaryakıt şirketlerinden tepki geldi. Peki vatandaşlar kredi kartı ile akaryakıt aldığında bu yüzde 2,5'luk farkı ödeyecek mi? Nakit ödemede akaryakıt alan vatandaşlara indirim sağlanacak mı? Detaylar haberimizde...
Kredi kartıyla akaryakıt alanlar dikkat!06 Ocak 2019, Pazar
- Kredi kartıyla akaryakıt alanlar dikkat!
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