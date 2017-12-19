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Kredi kartı aidatlarını geri almak mümkün mü?

17 Aralık 2017, Pazar
Yıl sonu bankalar tarafından kesilen ve kredi kartı kullanıcılarının kabusu olan kart aidatlarını geri almak mümkün mü? A Haber sizin için araştırdı.
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