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Kredi faizleri 8 ayın en düşük seviyesine geriledi

18.03.2019 09:43

Ekonomideki başarılı dengelenme süreci, kredi faizlerindeki düşüşü hızlandırdı. Faiz, konutta yüzde 18.5, ticaride ise yüzde 22.04 ile 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. İhtiyaçta da 9 ayın dibi görüldü.


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