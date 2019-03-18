Kredi faizleri 8 ayın en düşük seviyesine geriledi

Ekonomideki başarılı dengelenme süreci, kredi faizlerindeki düşüşü hızlandırdı. Faiz, konutta yüzde 18.5, ticaride ise yüzde 22.04 ile 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. İhtiyaçta da 9 ayın dibi görüldü.
Kredi faizleri 8 ayın en düşük seviyesine geriledi18.03.2019 09:43
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