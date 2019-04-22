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Kredi çekecekler dikkat! Bugün resmen başlıyor...

22.04.2019 10:31

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk lirası ile ihracat yapan KOBİ'lere kredi imkanı sağlayan Türk Eximbank'ın, KOBİ dışı firmalara da Türk lirası olarak kredi kullandırmaya bugün itibariyle başlayacağını duyurdu.


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