Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk lirası ile ihracat yapan KOBİ'lere kredi imkanı sağlayan Türk Eximbank'ın, KOBİ dışı firmalara da Türk lirası olarak kredi kullandırmaya bugün itibariyle başlayacağını duyurdu.
Kredi çekecekler dikkat! Bugün resmen başlıyor...22.04.2019 10:31
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