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Kovayla su almak isterken kanala düşen çocuk boğuldu

30.09.2019 23:28

Osmaniye'de, sulama kanalından kova ile su çekerken dengesini kaybederek kanala düşen Mustafa Yedier (16) yaşamını yitirdi. Yedier'in cesedi otopsi yapılmak üzere ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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