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KOSGEB'ten girişimciye 360 bin TL

28.03.2019 09:21

KOSGEB girişimciler için kesenin ağzını açıyor. İmalatçı, yenilikçi iş yapacak girişimcilere 360 bin, diğer sektörlerde faaliyet göstereceklere ise 60 bin liraya kadar destek var.


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