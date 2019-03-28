KOSGEB'ten girişimciye 360 bin TL

KOSGEB girişimciler için kesenin ağzını açıyor. İmalatçı, yenilikçi iş yapacak girişimcilere 360 bin, diğer sektörlerde faaliyet göstereceklere ise 60 bin liraya kadar destek var.
KOSGEB'ten girişimciye 360 bin TL28.03.2019 09:21
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