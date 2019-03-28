KOSGEB'ten girişimciye 360 bin TL 28.03.2019 09:21

KOSGEB girişimciler için kesenin ağzını açıyor. İmalatçı, yenilikçi iş yapacak girişimcilere 360 bin, diğer sektörlerde faaliyet göstereceklere ise 60 bin liraya kadar destek var.