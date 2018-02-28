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Köse: 28 Şubat’ta teröristbaşı Feto’nun kasetleri dinletilerek işkence gördüm

28 Şubat 2018, Çarşamba

28 Şubat'ta henüz 14 yaşındayken tutuklanıp idamla yargılanan ve yaklaşık 10 yıl cezaevinde yattıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Yakup Köse, o dönem yaşadığı zulümleri A Haber'e anlattı. Köse, "28 Şubat'ta teröristbaşı Feto'nun kasetleri dinletilerek işkence gördüm " açıklamasını yaptı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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maho maho

sümüklü teröristbaşı feto.

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cevapla 28.02.2018 17:01
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