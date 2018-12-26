Korkunç ölüm kamerada! 1600 derecelik eritme kazanına böyle atladı

Samsun'da, demir çelik fabrikasında temizlik işçisi olarak çalışan Adem A.'nın, 1600 derece ısıda çalışan çelik eritme kazanına atlayarak, yaşamına son verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Korkunç ölüm kamerada! 1600 derecelik eritme kazanına böyle atladı26 Aralık 2018, Çarşamba
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