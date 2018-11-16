Korkunç olayı anlattı! 20 kilometre cesetle birlikte...

Konya'da dün park halindeki hafif ticari araçta vücudunun 43 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan büfeci Erdal Yıldırım'ı (48), arkadaşı Mahmut Sami T.'nin (24) öldürdüğü ortaya çıktı.
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