Korkunç gerçek ortaya çıktı! Babasını öldürüp, sosyal medyada kayıp ilanı vermiş 06.10.2019 20:53

Kan donduran olay Batman'da yaşandı. Batman'da kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürdüğünü itiraf eden kişi ile kendisine yardım eden annesi, kız kardeşi ve cesedi birlikte taşıdığı otomobil sürücüsü tutuklandı.