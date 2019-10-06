Kan donduran olay Batman'da yaşandı. Batman'da kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürdüğünü itiraf eden kişi ile kendisine yardım eden annesi, kız kardeşi ve cesedi birlikte taşıdığı otomobil sürücüsü tutuklandı.
Korkunç gerçek ortaya çıktı! Babasını öldürüp, sosyal medyada kayıp ilanı vermiş06.10.2019 20:53
- Antalya'da korkunç olay! Kötü koku harekete geçirdi! Diz çökmüş halde...
- Son dakika: Hatay'da minibüs devrildi: 10 yaralı
- Korkunç gerçek ortaya çıktı! Babasını öldürüp, sosyal medyada kayıp ilanı vermiş
- Trabzon’da korkutan görüntü! Yıldırım düşme anı kameraya yansıdı
- PKK'lıların katlettiği Yasin Börü ve arkadaşları unutulmadı
- Harekat için emir bekliyorlar! ÖSO Özel Kuvvetleri'nin tatbikatı gerçeği aratmad
- Adalar vapurunda korku dolu anlar! Genç kadın bir anda...
- Adıyaman'da yolcu otobüsü alev alev yandı! Faciadan dönüldü
- Selçuk Bayraktar Akıncı'nın yeni test görüntülerini paylaştı!
- AK Parti'den ABD'nin skandal beğenisine sert tepki!
- Sınırda dikkat çeken görüntü! Namlular o yöne çevrildi
- Türkiye'nin konuştuğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten A Haber canlı yayınında konuştu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.