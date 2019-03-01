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Korkunç! Dev pitonun uyuyan kadını ısırdığı görüntüler saniye saniye kaydedildi

01.03.2019 22:38

Tayland'da uyuyan bir kadının piton yılanı tarafından ısırıldığı görüntüler evin güvenlik kamerasına yansıdı.Hastanede tedavisi yapılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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