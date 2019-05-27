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Korku dolu anlar! Soyuz-2.1b roketine yıldırım çarptı

27.05.2019 16:48

Rus haber ajansında yer alan habere göre Rusya'nın Plesetsk Uzay Üssünden fırlatılan ve Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptığı belirtildi.


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