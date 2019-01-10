Korku dolu anlar! Son anda... 10 Ocak 2019, Perşembe

Beyoğlu'nda iki katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayan 4 kişi son andan kendisini dışarıya atarak kurtulurken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.