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Korku dolu anlar! Son anda...

10 Ocak 2019, Perşembe

Beyoğlu'nda iki katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayan 4 kişi son andan kendisini dışarıya atarak kurtulurken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


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