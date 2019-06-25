Korku dolu anlar: Çocuk yolda bagaj kapısını açtı, annenin haberi olmadı! (Video) 25.06.2019 17:31

Çin’de otomobilin arka koltuğundaki çocuk, annesinin kullandığı aracın bagaj kısmına geçerek kapı açık şekilde yolculuk yaptı. Yolculuk bu şekilde devam ederken, polis güvenlik kamerası görüntülerinden durumu fark etti. İşte korku dolu anlar...

Yolculuk bu şekilde devam ederken, polis güvenlik kamerası görüntülerinden durumu fark etti. Anneyi polis merkezine çağıran görevliler, uyarıda bulunarak daha dikkatli olmasını istedi.

Siçuan bölgesindeki Panzhihua şehrinde meydana gelen olayda, bir anne üç yaşındaki çocuğunu otomobilinin arka koltuğuna oturtarak yola çıktı.

Çocuk, otomobil seyir halindeyken arka koltuktan bagaj bölümüne geçti ve bagajın kapısını açtı.





Yolculuk bu şekilde devam ederken, polis güvenlik kamerası görüntülerinden durumu fark etti. Anneyi polis merkezine çağıran görevliler, uyarıda bulunarak daha dikkatli olmasını istedi.