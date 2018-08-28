Yol Durumu

"Kör olası çöpçüler" temizlikte!

28 Ağustos 2018, Salı

Muğla Akyaka’da yaşanan çöp sorunu için devreye gönüllüler girdi. Facebook üzerinden organize olan bir grup çevreci ‘Kör olası çöpçüler’ ismiyle işe koyuldu. Günlerdir belirli saatlerde bir araya gelen grup, Akyaka çevresindeki çöpleri topluyor. Gruba sosyal medyada da destek büyüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları