"Kör olası çöpçüler" temizlikte! 28 Ağustos 2018, Salı

Muğla Akyaka’da yaşanan çöp sorunu için devreye gönüllüler girdi. Facebook üzerinden organize olan bir grup çevreci ‘Kör olası çöpçüler’ ismiyle işe koyuldu. Günlerdir belirli saatlerde bir araya gelen grup, Akyaka çevresindeki çöpleri topluyor. Gruba sosyal medyada da destek büyüyor.