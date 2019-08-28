Köprü cezalarının iadesi için son 5 gün! (Video) 28.08.2019 16:55

Yasaklı olduklarını bilmeden, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtikleri için büyük para cezaları kesilen hafif ticari araç sahiplerine yönelik çıkarılan af kapsamına tanınan süre için son 5 gün. Ceza ödemesi yapan araç sahipleri para iadesi için ilgili kurumlara başvuruda bulunması gerekiyor. Para iadelerinin 30 Eylül'e kadar hak sahiplerinin hesaplarına yapılması bekleniyor.

Ödenen Paralar Geri Alınabiliyor! Köprü Cezaları Geri Ödemesi için Son 5 Gün

Yasaklı olduğu bilinmeden, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtikleri için ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalan hafif ticari araç sahiplerine yöneli çıkarılan af çerçevesinde tanınan süre 2 Eylül 2019 tarihi itibariyle sona eriyor.

Ceza ödemesi yapan araç sahiplerinin, ücret iadeleri için ilgili kurumlara başvuru yapmaları gerekli. Köprü cezası affı kapsamında ücret iadelerinin tamamının 30 Eylül'e kadar ilgili kişilerin hesaplarına yapılması bekleniyor. 15 Temmuz Köprüsü'nden geçmesi yasak olan panevan, kamyonet, van ibareli araç sahiplerinin bilmeden geçiş yapmalarından ötürü 40-50 bin liraya kadar para cezaları gündeme gelmiş, seçim öncesi bu cezaların silindiği bir yönetmelikle ilan edilmiş, daha sonra da ödenen ücretlerin iadesi söz konusu olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB Tahsilat Genel Tebliğine göre , 15 Temmuz şehitler köprüsünden yaptığı geçişleri kaçak sayılarak ceza alan ve ödeme yapan binlerce araç sahibine tanınan ceza iadeleri için tanınan süre 2 Eylül 2019 tarihi itibariyle sona erecek.