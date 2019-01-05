Köpeklerin öldürdüğü gencin cenazesinde kavga 05 Ocak 2019, Cumartesi

Kayseri'de köpeklerin saldırması sonucu hayatını kaybeden öğrencinin cenaze namazında müftü hayvanlara şefkatten bahsedince ölen öğrencinin yakınları tepki gösterdi, tartışma çıktı. Hacılar ilçesinde dün meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısına uğrayan lise 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mehmet Özer hayatını kaybetti. MÜFTÜ, HAYVANLARA ŞEFKATTEN BAHSETTİ Özer’in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından namazın kılınacağı Hacılar Cami Kebir Camii’ne getirildi. Öğle namazı öncesinde vaaz veren ilçe müftüsü, vaazında hayvanlara şefkatin önemini anlattı. ÖĞRENCİNİN YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ Bu sırada, Özer’in yakınları müftünün üstüne yürüyerek, "Bizi canımız yanıyor, sen neyden bahsediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Camiye giren polis ekipleri, tepki gösteren vatandaşları çıkardı.