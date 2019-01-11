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Köpek saldırılarından nasıl korunuruz?

11 Ocak 2019, Cuma

Türkiye geride bıraktığımız yılın son günlerinde ve yeni yılın ilk günlerinde peşi sıra köpek saldırılarıyla sarsıldı ve can kayıpları yaşandı. Buna karşı neler yapılabilir? Nasıl önlemler alınmalı?


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