Köpeği araca bağlayıp kilometrelerce sürükledi 03.08.2019 11:04

Samsun'da bir kişi köpeğini otomobilinin arkasına iple bağlayıp, yolda kilometrelerce sürükledi. Bu sırada aynı yol güzergahında ilerleyen araçtaki duyarlı vatandaşlar köpeğin bağlı olduğu arabanın önünü kesip o şahsa tepki gösterdiler. Telefonla olan biteni kameraya çeken duyarlı vatandaşın tepkisine karşın bakın o vicdansız adam kendini hangi sözlerle savundu. İşte o anlar...