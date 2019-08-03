Samsun'da bir kişi köpeğini otomobilinin arkasına iple bağlayıp, yolda kilometrelerce sürükledi. Bu sırada aynı yol güzergahında ilerleyen araçtaki duyarlı vatandaşlar köpeğin bağlı olduğu arabanın önünü kesip o şahsa tepki gösterdiler. Telefonla olan biteni kameraya çeken duyarlı vatandaşın tepkisine karşın bakın o vicdansız adam kendini hangi sözlerle savundu. İşte o anlar...
Köpeği araca bağlayıp kilometrelerce sürükledi03.08.2019 11:04
- İstanbul'da trafik terörü! Hafriyat kamyonu kilometrelerce ters şeritten ilerledi
- Son dakika: PKK'nın Norveç sorumlusu MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı
- Köpeği araca bağlayıp kilometrelerce sürükledi
- Balıkesir otobüs yangınında yürek burkan ifade: Annemi yanarken gördüm
- Son dakika: 92 ilaç daha geri ödeme listesinde
- 19 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
- Meteoroloji'den 7 il için son dakika yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 3 Ağustos 2019 hava durumu
- İstanbul'da korkutan yangın! Alevler gökyüzünü sardı
- İstanbul'da feci kaza! Tonlarca sebze yola saçıldı
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koruması A Haber muhabirini darp etti
- Son dakika transfer haberi: Deniz Türüç Fenerbahçe'de! 3 yıllık anlaşma sağlandı
- CHP'li belediyenin duyarsızlığı Fethiye Körfezi'ni kirletti!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.