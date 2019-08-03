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Köpeği araca bağlayıp kilometrelerce sürükledi

03.08.2019 11:04

Samsun'da bir kişi köpeğini otomobilinin arkasına iple bağlayıp, yolda kilometrelerce sürükledi. Bu sırada aynı yol güzergahında ilerleyen araçtaki duyarlı vatandaşlar köpeğin bağlı olduğu arabanın önünü kesip o şahsa tepki gösterdiler. Telefonla olan biteni kameraya çeken duyarlı vatandaşın tepkisine karşın bakın o vicdansız adam kendini hangi sözlerle savundu. İşte o anlar...


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