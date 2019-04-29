Konya'daki vahşetin detayları ortaya çıktı! Arazide bulunan ceset... 29.04.2019 14:12

Konya'da gövdesi toprağa gömülü, kafatası ise gölet kenarında bulunan 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın cesedinin, el ve ayakları bağlı olarak kıyafetleriyle gömüldüğü ortaya çıktı.