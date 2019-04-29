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Konya'daki vahşetin detayları ortaya çıktı! Arazide bulunan ceset...

29.04.2019 14:12

Konya'da gövdesi toprağa gömülü, kafatası ise gölet kenarında bulunan 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın cesedinin, el ve ayakları bağlı olarak kıyafetleriyle gömüldüğü ortaya çıktı.


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