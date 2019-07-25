Haberler Web TV Konya'da yürekleri ağza getiren görüntü! Tam o an!

Konya'da yürekleri ağza getiren görüntü! Tam o an!

25.07.2019 21:30

Konya'da kaldırımda arkadaşıyla muhabbet ederken üzerine gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan market sahibi, arkadaşını ve iki çocuğun da araç altında kalmaktan kurtardı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları