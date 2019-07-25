Konya'da kaldırımda arkadaşıyla muhabbet ederken üzerine gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan market sahibi, arkadaşını ve iki çocuğun da araç altında kalmaktan kurtardı.
Konya'da yürekleri ağza getiren görüntü! Tam o an!25.07.2019 21:30
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