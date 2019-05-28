Konya'da trafik magandası drift yaparken yayayı ezdi

Konya'da 19 yaşında olduğu öğrenilen ehliyetsiz bir sürücü, drift yaptığı sırada kontrolünü kaybederek yoldaki yayayı ezdi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Konya'da trafik magandası drift yaparken yayayı ezdi28.05.2019 15:47
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