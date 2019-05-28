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Konya'da trafik magandası drift yaparken yayayı ezdi

28.05.2019 15:47

Konya'da 19 yaşında olduğu öğrenilen ehliyetsiz bir sürücü, drift yaptığı sırada kontrolünü kaybederek yoldaki yayayı ezdi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.


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