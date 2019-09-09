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Konya'da tehlikeli yolculuk! Yürekler ağza geldi

09.09.2019 01:42

Konya’da bir otomobilin bagajında seyahat edip, diğer sürücülere el sallayan iki çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. görüntülerde Güçlükle bagaja sığdıkları anlaşılan çocuklar, bir yandan bagajın kapağını tutmaya çalışırken, diğer yandan diğer sürücülere gülerek el salladı.


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