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Konya'da su dolu kovaya düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

05 Kasım 2018, Pazartesi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde evlerinin banyosundaki su dolu kovanın içine düşen Yıldız Ülkü Özdemir (1), boğularak yaşamını yitirdi. Kızıyla birlikte hastaneye gelen anne Zülfiye Özdemir, bebeği ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada sinir krizi geçirdi.


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