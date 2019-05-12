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Konya'da pompalı tüfekle dehşet! 10 kişi yaralandı

12.05.2019 17:33

Son dakika haberine göre Konya'da bir saldırgan girdiği kafede pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Saldırganın ateşi sonucu 10 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.


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