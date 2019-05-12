Son dakika haberine göre Konya'da bir saldırgan girdiği kafede pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Saldırganın ateşi sonucu 10 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Konya'da pompalı tüfekle dehşet! 10 kişi yaralandı12.05.2019 17:33
- Konya'da pompalı tüfekle dehşet! 10 kişi yaralandı
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