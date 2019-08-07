Konya'da polis memurundan duygulandıran hareket! Yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı... 07.08.2019 03:47

Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde parası çalınan yaşlı ve engelli adam, ifade için gittiği karakolda polis memurları tarafından teselli edilirken, karakolda görevli komiser yardımcısı yaşlı adamın kaybettiği parayı kendi cebinden verdi. Bu davranışın ardından yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı.