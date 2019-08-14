Konya’da bir mısır tarlasında 3 metre genişliğinde yaklaşık 10 metre derinliğinde oluşan obruk çiftçileri korkuttu. Olay yerine gelen köylüler neye uğradığını şaşırırken, telefonlar ile obruğu görüntüledi.
Konya'da korkutan görüntü! "Gök gürlemesi gibi ses duydum ve..."14.08.2019 19:53
- Konya'da korkutan görüntü! "Gök gürlemesi gibi ses duydum ve..."
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