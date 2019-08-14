Konya'da korkutan görüntü! "Gök gürlemesi gibi ses duydum ve..." 14.08.2019 19:53

Konya’da bir mısır tarlasında 3 metre genişliğinde yaklaşık 10 metre derinliğinde oluşan obruk çiftçileri korkuttu. Olay yerine gelen köylüler neye uğradığını şaşırırken, telefonlar ile obruğu görüntüledi.