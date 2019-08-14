Haberler Web TV Konya'da korkutan görüntü! "Gök gürlemesi gibi ses duydum ve..."

Konya'da korkutan görüntü! "Gök gürlemesi gibi ses duydum ve..."

14.08.2019 19:53

Konya’da bir mısır tarlasında 3 metre genişliğinde yaklaşık 10 metre derinliğinde oluşan obruk çiftçileri korkuttu. Olay yerine gelen köylüler neye uğradığını şaşırırken, telefonlar ile obruğu görüntüledi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları