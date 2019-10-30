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Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

30.10.2019 16:06

Konya'da meydana gelen kazada araç kullanılamaz hale gelirken sürücüsü ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre Kentplaza Altgeçiti'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atan araçta sıkışan sürücü güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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