Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

Konya'da meydana gelen kazada araç kullanılamaz hale gelirken sürücüsü ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre Kentplaza Altgeçiti'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atan araçta sıkışan sürücü güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı30.10.2019 16:06
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