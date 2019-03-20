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Konya'da kahreden olay! 4 yaşındaki çocuğun bacağı koptu

20.03.2019 17:38

Konya Ankara il sınırı yakınlarında seyir halindeki otomobilin arka kapısını açtığı iddia edilen 4 yaşındaki çocuk, yola yuvarlanarak bariyerlere çarptı. Bacağı kopan küçük çocuk hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.


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