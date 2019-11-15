Konya'da kadın cinayeti! Çocuğunun önünde karısını döverek öldürdü 15.11.2019 09:44

Konya'da Suriye uyruklu Mahmud El H. (32), dini nikahlı eşi Halidiye El H.'yi (29), belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, çocuğunun gözleri önünde sopayla döverek öldürdü. Olay yerindeki incelemelerinin ardından karısını döverek öldüren şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, genç kadının cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.