Konya'da iki iş yerine kumar baskını 10 Ocak 2019, Perşembe

Konya'nın Merkez Selçuklu ve Ereğli ilçelerinde iki iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 53 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 kişi gözaltına alındı. İş yerlerinden birinin dışına polis baskınlarını önceden görebilmek için güvenlik kameraları yerleştirildiği, diğerinde ise tombalanın duvar içinde yapılan özel bir bölmeye gizlendiği ortaya çıktı.