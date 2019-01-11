Konya'da iki iş yerine kumar baskını

Konya'nın Merkez Selçuklu ve Ereğli ilçelerinde iki iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 53 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 kişi gözaltına alındı. İş yerlerinden birinin dışına polis baskınlarını önceden görebilmek için güvenlik kameraları yerleştirildiği, diğerinde ise tombalanın duvar içinde yapılan özel bir bölmeye gizlendiği ortaya çıktı.
Konya'da iki iş yerine kumar baskını10 Ocak 2019, Perşembe
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