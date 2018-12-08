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Konya'da feci kaza! Otomobil polis aracına çarptı

08 Aralık 2018, Cumartesi

Konya'da kontrolden çıkan bir otomobil, içinde göreve giden polis memurlarının bulunduğu araca çarptı. Kaza sonrası 1 polis şehit olurken, 2'si polis toplam 4 kişi yaralandı.


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