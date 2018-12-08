Konya'da kontrolden çıkan bir otomobil, içinde göreve giden polis memurlarının bulunduğu araca çarptı. Kaza sonrası 1 polis şehit olurken, 2'si polis toplam 4 kişi yaralandı.
Konya'da feci kaza! Otomobil polis aracına çarptı08 Aralık 2018, Cumartesi
- Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti... O anlara kamerada
- Manzarayı izledikten sonra tüfekle intihar etti
- Erzincan’da yaklaşık bir tona yakın eroin ele geçirildi
- Konya'da feci kaza! Otomobil polis aracına çarptı
- Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender Amasra'da yaşamını yitirdi
- Kılıçdaroğlu şov yapayım derken rezil oldu
- Yerli ve milli Hürjet Ankara'da görücüye çıktı
- Çukurova Belediyesi'ndeki dehşet anları kamerada
- Talip Bey: ''Eşim Fatma, Ağabeyim Mustafa Çakır ile kaçtı''
- Ankara'da otomobil dereye uçtu
- Çocuk parkındaki trafo bomba gibi böyle patladı
- Genç teknisyenin feci ölümü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.