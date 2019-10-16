Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ercan Demir gözaltına alındı.
Konya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti16.10.2019 01:35
- Konya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
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