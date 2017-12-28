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Konya'da facia! Yangın 4 can aldı

28 Aralık 2017, Perşembe
Konya'nın Ilgın ilçesinde bir evde yangın çıktı. Eve giren itfaiye ekipleri, baba ve 3 oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.
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