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Konya'da fabrika yangını!

27.10.2019 09:28

Konya'da bir bisküvi fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.


Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir bisküvi fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Fabrikanın ön kısmında başlayan yangın kısa sürede diğer bölümlere de sıçradı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karaman Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2.5 saatlik çalışmasının ardından yangın kısmen kontrol altına alındı. Iraklı bir işadamına ait fabrikanın, 20 bin metrekarelik kapalı alanda 2017 yılında faaliyete geçtiği belirtildi.

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