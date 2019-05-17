Konya'da eski muhtar dehşet saçtı

Konya Cumra'da bulunan Üçhüyük Mahallesi'nin eski muhtarı Turan B. muhtarlık seçimlerinin ardından kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü bacanağı Adem Atçı ile çocukları Faruk ile Zekariya Atçı'yı evlerinde vurarak öldürdü.
Konya'da eski muhtar dehşet saçtı17.05.2019 12:50
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