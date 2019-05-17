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Konya'da eski muhtar dehşet saçtı

17.05.2019 12:50

Konya Cumra'da bulunan Üçhüyük Mahallesi'nin eski muhtarı Turan B. muhtarlık seçimlerinin ardından kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü bacanağı Adem Atçı ile çocukları Faruk ile Zekariya Atçı'yı evlerinde vurarak öldürdü.


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