Konya'da düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya'da bir yakınlarının düğüne katıldıktan sonra Osmaniye'deki evlerine dönmek için yola çıkan ailenin bulunduğu hafif ticari araç, Konya'da kontrolden çıkıp takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Hacı Sakallı yönetimindeki hafif ticari araç, ilçeye bağlı Kazanhüyüğü Mahallesi girişinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan Çavuş Sakallı ve Emin Keklik, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan sürücü Hacı Sakallı ile araçta bulunan Burcu ve Elif Sakallı, ambulanslarla Ereğli ve Karapınar devlet hastanelerine kaldırıldı.
Araçtaki ailenin Antalya'daki bir yakınlarının düğüne katıldığı, kazanın dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenildi. Ailenin, Osmaniye'ye gittiği belirtildi.
Kazada yaşamını yitirenlerin cesedi, yapılan incelemenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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