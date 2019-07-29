Konya'da düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı 29.07.2019 11:12

Antalya'da bir yakınlarının düğüne katıldıktan sonra Osmaniye'deki evlerine dönmek için yola çıkan ailenin bulunduğu hafif ticari araç, Konya'da kontrolden çıkıp takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.