Haberler Web TV Konya'da düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı

29.07.2019 11:12

Antalya'da bir yakınlarının düğüne katıldıktan sonra Osmaniye'deki evlerine dönmek için yola çıkan ailenin bulunduğu hafif ticari araç, Konya'da kontrolden çıkıp takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.


Konya'nın Karapınar ilçesinde Hacı Sakallı yönetimindeki hafif ticari araç, ilçeye bağlı Kazanhüyüğü Mahallesi girişinde devrildi.

Kazada, araçta bulunan Çavuş Sakallı ve Emin Keklik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Hacı Sakallı ile araçta bulunan Burcu ve Elif Sakallı, ambulanslarla Ereğli ve Karapınar devlet hastanelerine kaldırıldı.

Araçtaki ailenin Antalya'daki bir yakınlarının düğüne katıldığı, kazanın dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenildi. Ailenin, Osmaniye'ye gittiği belirtildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin cesedi, yapılan incelemenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları